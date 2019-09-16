Гари Невилл: агент Погба — это позор, «МЮ» нужно прекратить переговоры с ним

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл раскритиковал агента Мино Райолу, представляющего интересы полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
«Погба хочет уйти, он чётко дал понять это. Но его агент – это позор, и не только для «Манчестер Юнайтед», но и для всей Европы. У него нет ценностей, которые каждый хочет видеть в своём клубе. Моё мнение таково: «Юнайтед» нужно перестать вести с Райолой переговоры. Он постарается осуществить трансфер и взять часть суммы себе, вот как это работает.
Для «Манчестера» такие действия носят разрушительный характер. Погба – один из лучших и наиболее известных футболистов в мире, но каждую неделю вокруг него возникают новые проблемы. С его именем всё время связаны конфликты. Вероятно, это не его вина, но факт в том, что это плохо влияет на клуб. Именно поэтому Фергюсон порой быстро избавлялся от игроков – с ними происходило то же самое. В футбольном клубе все должны двигаться в одном направлении», — цитирует Невилла Goal.com со ссылкой на TV2.
- 16 сентября 2019
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