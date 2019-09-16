УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Лудогорец» — ЦСКА

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лудогорца» с ЦСКА. Встречу обслужит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвёртым рефери назначен Адмир Шехович.
Встреча состоится 19 сентября в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск.
Заявка ЦСКА на Лигу Европы:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
Календарь матчей группового раунда Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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