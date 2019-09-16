В дом Юмтити проникли воры, когда игрок был на матче с «Валенсией»

В доме защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити в минувшие выходные побывали воры, сообщает Football Espana.



Инцидент произошёл вечером в субботу, 14 сентября, когда француз был на матче 4-го тура испанской Примеры с «Валенсией». По предварительной информации, в дом футболиста проникли двое преступников в масках. Утром следующего дня Юмтити подал заявление в полицию. При этом источник не уточняет, пропало ли что-либо из дома.



Юмтити не принял участия во встрече с «Валенсией». Матч стал для «Барселоны» победным – 5:2.



Ранее в Испании уже происходили многочисленные случаи воровства из домов футболистов. От подобных преступлений пострадали и партнёры Юмтити по «Барселоне», среди которых защитник Жерар Пике и полузащитник Артур Рамос.

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