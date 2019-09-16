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Финские судьи будут работать на матче Лиги Европы «Базель» — «Краснодар»

Финские судьи будут работать на матче Лиги Европы «Базель» — «Краснодар»
Футбол / Лига Европы 0

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Базеля» и «Краснодара». Встречу обслужит финн Маттиас Гестраниус. Ассистентами арбитра будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре, четвертым рефери назначен Вилле Невалайнен.

На матчах швейцарских клубов 41-летний арбитр не работал ни разу, с российскими пересекался лишь однажды. 6 ноября 2014 года он был главным арбитром матча московского «Динамо» с португальским «Эшторилом» на групповой стадии Лиги Европы. В тот вечер динамовцы победили – 1:0.

Встреча состоится 19 сентября в Базеле, начало игры запланировано на 19:55 мск.

Календарь матчей группового раунда Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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