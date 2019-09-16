«Динамо» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 16 сентября в 20:00

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Уфа» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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