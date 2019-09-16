Владелец Louis Vuitton намерен приобрести «Милан»

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, хочет приобрести футбольный клуб.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Messaggero, целью бизнесмена стал «Милан». Арно хочет выкупить клуб по окончании нынешнего сезона за € 1 млрд и в будущем вернуть ему прежнее величие.



Тем не менее, по словам источника, нынешние владельцы россонери в лице компании Elliott Management не горят желанием расставаться со своим активом на фоне солидных вложений, главным из которых стала сумма, ушедшая на постройку нового стадиона.



«Милан» после трёх туров занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А с 6 очками в активе. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Интером». Встреча состоится 21 сентября.

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