Радимов: шансы «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов — 25%

Бывший капитан «Зенита», ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение о шансах петербургского клуба на групповой стадии Лиги чемпионов.
«Для болельщиков было бы круче, если бы в Санкт-Петербург приехали «Барселона» или «Реал». Но в Лиге чемпионов не бывает слабых команд. И не случайно, что «Лейпциг» сейчас лидер бундеслиги, «Лион» хорошо выглядит во Франции, «Бенфика» не нуждается в представлении. Группа очень сложная. И если из второй корзины зенитовцам достался не самый сложный вариант, то из третьей и четвёртой довольно крепкие «Лион» и «Лейпциг». Немцы, мне кажется, самая сильная команда из четвёртой корзины.
В Лиге чемпионов просто не будет. Думаю, что шансы «Зенита» — 25%, как и у трёх других участников. Группа абсолютно ровная, и выйти в плей-офф может любой. Примерно такая же ситуация в минувшем сезоне была у «Локомотива». За плечами игроков «Зенита» матчи сборных, еврокубков и выступление на чемпионате мира прошлого года. Они не новички на таком уровне, и опыта им не занимать. Поэтому это точно не станет какой-то проблемой. Если же говорить о Санкт-Петербурге, то город соскучился по Лиге чемпионов», — цитирует Радимова Sportbox.
- 16 сентября 2019
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