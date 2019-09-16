Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.
Итальянский специалист пребывает без работы с момента отставки из «Спартака» осенью прошлого года. Иранский клуб предлагал Массимо контракт, однако тренер ответил отказом.
Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17. По итогам кампании команда под его руководством завоевала первое за 16 лет золото чемпионата России, а затем стала обладателем Суперкубка страны. До прихода в московский клуб специалист выступал в роли ассистента Антонио Конте – сначала в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.
Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем «Спартака» с «Уралом»
- 16 сентября 2019
-
15:42
-
15:29
-
15:28
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:21
-
14:20
-
14:01
-
13:55
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:05
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
11:06
-
10:47
-
10:41
-
10:32
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:27
Партнерский контент