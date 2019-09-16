Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.



Итальянский специалист пребывает без работы с момента отставки из «Спартака» осенью прошлого года. Иранский клуб предлагал Массимо контракт, однако тренер ответил отказом.



Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17. По итогам кампании команда под его руководством завоевала первое за 16 лет золото чемпионата России, а затем стала обладателем Суперкубка страны. До прихода в московский клуб специалист выступал в роли ассистента Антонио Конте – сначала в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.

Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем «Спартака» с «Уралом»