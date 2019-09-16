Судья Иванов получил назначение на матч Лиги Европы
Бригада российских судей во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Стандардом» и португальской «Виторией Гимарайнш». Встреча группы F состоится 19 сентября в Льеже, начало игры — в 19:00 мск.
Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать Иванову будут Роман Усачёв и Валерий Данченко. Четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.
В этом сезоне Иванов работал уже на двух матчах Лиги Европы: «Партизан» – «Йени Малатьяспор» (3:1) и «Карабах» – «Линфилд» (2:1).
Календарь матчей группового этапа Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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