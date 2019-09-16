Судья Иванов получил назначение на матч Лиги Европы

Бригада российских судей во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Стандардом» и португальской «Виторией Гимарайнш». Встреча группы F состоится 19 сентября в Льеже, начало игры — в 19:00 мск.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать Иванову будут Роман Усачёв и Валерий Данченко. Четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.

В этом сезоне Иванов работал уже на двух матчах Лиги Европы: «Партизан» – «Йени Малатьяспор» (3:1) и «Карабах» – «Линфилд» (2:1).

Календарь матчей группового этапа Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».