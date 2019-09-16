Хески: Джеррарду и Лэмпарду проще получить работу. Думаю, дело в цвете кожи

Бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов Премьер-лиги Эмиль Хески выразил мнение, что не может начать тренерскую карьеру из-за цвета кожи.
«Я не могу объяснить, почему чёрные люди вынуждены начинать со дна, в то время как остальные могут без проблем заполучить работу где угодно. Для Лэмпарда и Джеррарда это было бы проще, 100 процентов. Они получат нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.
Могу объяснить на примере медалей. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Стиви. А Эшли Коул титулованнее их обоих. Это лучший футболист Англии в своей эпохе. И ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой «Челси» U15.
Все говорят: «Иди и заработай себе имя». Что ж, сборную Англии тренирует специалист, который работал в Премьер-лиге с «Мидлсбро» и не добился никаких успехов. У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они всё ещё в деле, а я даже не могу взойти на первую ступень карьерной лестницы. Я лишь предполагаю, что существует мнение, что чёрные тренеры не подходят для этой профессии», — цитирует Хески The Times.
- 16 сентября 2019
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