Роналду: переключал канал, чтобы дети не слышали об обвинениях в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о скандале, который был связан с обвинениями в его адрес в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.



«Они порочат достоинство. У меня есть девушка, семья, дети. Когда они порочат честь, это плохо и трудно. Как-то мы дома сидели с моей девушкой и смотрели новости. Начали рассказывать о Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко. Я был смущён. Я сменил канал, чтобы дети не слышали о том, как плохо говорят об отце и о том инциденте», – цитирует AS Роналду.

Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу, но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс.