Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу до обеда 17 сентября

Начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова поделилась подробностями о предстоящем освобождении из колонии нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которое должно состояться завтра, 17 сентября.



«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — сказала Белоусова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, осенью прошлого года Кокорин и Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по УДО.

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