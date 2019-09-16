«Я подвёл ребят, болельщиков, город!» Соболев извинился за незабитый пенальти
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в социальной сети извинился перед болельщиками самарской команды за то, что не смог реализовать пенальти во время матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:4) при счёте 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.
«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвёл всех: ребят, болельщиков, город… Забей пенальти – было бы всё по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» — написал Соболев в «Инстаграме».
«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
«Краснодар» победил «Крылья Советов». В матче были назначены 3 пенальти
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