Дженас считает, что в «Ливерпуле» не обменяли бы Фирмино на Месси или Роналду

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур», а ныне эксперт на британском телевидении Джермейн Дженас поделился мнением о важности нападающего Роберто Фирмино для «Ливерпуля».



«То, что делает Фирмино, невероятно и прекрасно. Все эти годы он зарабатывал себе репутацию, и теперь она помогает ему создавать много пространства для партнёров. Защитники думают, что могут играть с ним плотно, но в итоге он всё равно оказывается у них за спинами. Когда Мане, Салах или Ориги атакуют через центр, они не показывают той же магии. Конечно, это топ-футболисты, но Фирмино способен находить выход, даже когда защитники помещают его в вакуум. Это особый навык.



Если спросить любого в «Ливерпуле», обменял ли бы он Фирмино на Месси или Роналду, ответ поначалу был бы положительным. Но потом он бы понял, что это не так. Футболистов, которые превосходили бы Фирмино в том, что он делает в «Ливерпуле», не так много, если они вообще есть», — цитирует Дженаса talkSPORT со ссылкой на эфир BT Sport.

Ван Дейк: Фирмино — лучший из игроков, с кем играл в одной команде