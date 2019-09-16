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Месси восстановился от травмы и сможет сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Месси восстановился от травмы и сможет сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси окончательно восстановился от травмы икроножной мышцы, полученной в начале августа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По итогам сегодняшней тренировки медицинский штаб сине-гранатовых разрешил 32-летнему аргентинцу принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», после чего форвард был включён в заявку команды на встречу.

Напомним, Месси получил травму на первой тренировке после возвращения из летнего отпуска. Из-за повреждения Лео пропустил предсезонную подготовку и первые матчи нового сезона.

Матч «Боруссия» – «Барселона» состоится завтра, 17 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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