Экс-форвард «Спартака» перешёл в команду второго дивизиона чемпионата Бельгии
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике стал футболистом второго дивизиона чемпионата Бельгии. 32-летний футболист подписал контракт с клубом «Вестерло». Об этом сообщила пресс-служба бельгийской команды.
Нигерийский игрок находился в статусе свободного агента. Последним клубом Эменике был «Олимпиакос», с которым он расторг контракт летом 2018 года. 32-летний игрок перешёл в «Олимпиакос» из «Фенербахче» летом 2017 года за € 3 млн.
Напомним, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых форвард сыграл 51 матч, в которых забил 24 гола и сделал восемь результативных передач. Также нападающий выступал за «Карабюкспор», «Аль-Айн» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
СМИ: «Олимпиакос» разорвал контракт с Эменике
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