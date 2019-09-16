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Марсело пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Марсело пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Марсело не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

31-летний бразилец испытывает дискомфорт после травмы шеи, в связи с чем медицинский штаб порекомендовал ему потратить ближайшие дни на восстановление. Ожидается, что футболист будет отсутствовать в заявке «сливочных» на встречу с парижанами.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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