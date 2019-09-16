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Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Фото доступно на странице «Валенсии» в «Твиттере».

Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19 россиянин провёл за «летучих мышей» три матча. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» сыграет с «Челси», амстердамским «Аяксом» и «Лиллем». Испанский клуб завоевал путёвку в главный клубный европейский турнир по итогам прошлого сезона чемпионата Испании, заняв четвёртое место.

Матч «Челси» — «Валенсия» состоится завтра, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Всего в заявку испанского клуба попали 20 футболистов.

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