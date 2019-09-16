Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Фото доступно на странице «Валенсии» в «Твиттере».
Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19 россиянин провёл за «летучих мышей» три матча. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» сыграет с «Челси», амстердамским «Аяксом» и «Лиллем». Испанский клуб завоевал путёвку в главный клубный европейский турнир по итогам прошлого сезона чемпионата Испании, заняв четвёртое место.
Матч «Челси» — «Валенсия» состоится завтра, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Всего в заявку испанского клуба попали 20 футболистов.
- 16 сентября 2019
-
18:43
-
18:37
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:57
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
15:42
-
15:29
-
15:28
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:21
-
14:20
-
14:01
-
13:55
-
13:43
-
13:20
Партнерский контент