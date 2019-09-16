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Газизов — о блокировке Слаем «инстаграма» «Уфы»: бывает, дорога назад не закрыта

Газизов — о блокировке Слаем «инстаграма» «Уфы»: бывает, дорога назад не закрыта
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал действия бывшего нападающего уфимцев Сильвестра Игбуна, который заблокировал аккаунт башкирского клуба в «Инстаграме».

«Не знаю, почему Слай заблокировал наш аккаунт в «Инстаграме», его право. Думаю, что у него это получилось случайно.

Закрыта ли ему после этого дорога в клуб? Да нет, всякое бывает. Сегодня он игрок «Динамо», но принадлежит «Уфе». Никогда не говори «никогда», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды. По условиям соглашения, футболист имеет право выйти на поле в матче с башкирским клубом.

Сегодня, 16 сентября, «Динамо» и «Уфа» встретятся в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

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