«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа.

Новое соглашение между голкипером и английским клубом будет действовать до лета 2023 года. В контракте есть опция продления ещё на один год.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. Всего в составе манкунианцев 28-летний испанец принял участие в 367 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 377 голов. С «МЮ» де Хеа становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, трёхкратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка Лиги, а также победителем Лиги Европы. За сборную Испании он сыграл 40 матчей и пропустил 34 мяча.