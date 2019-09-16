ЦСКА сообщил подробности травм Шарлии и Гогуа
Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о травмах защитников Седрика Гогуа и Звонимира Шарлии. Оба футболиста получили повреждения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«У Шарлии диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра», — сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 23-летний Шарлия принял участие в шести матчах чемпионата России (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки. 25-летний Гогуа перешёл в ЦСКА в ходе сезона из «Тамбова». За «армейцев» он провёл два матча и забил один гол.
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