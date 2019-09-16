«Челябинск» обыграл «Урал-2», уступая 1:3 к 85-й минуте

В матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги «Челябинск» на выезде обыграл «Урал-2» со счётом 4:3, хотя в ходе встречи уступал с разницей в два мяча.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал игрок «Челябинска» Игорь Беляков. Через 10 минут равновесие восстановил Чингиз Магомадов. В середине второго тайма «Урал-2» вышел вперёд благодаря голу Артёма Юсупова. Вскоре преимущество екатеринбургского клуба увеличил Исламжан Насыров. На 85-й минуте гости сократили разрыв в счёте, отличился Олег Роганов. На 90-й минуте счёт сравнял Денис Лямзин. Победу «Челябинску» на 3-й компенсированной минуте принёс Виталий Коркин.

«Челябинск», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье». «Урал-2» (17) — на четвёртом месте в таблице.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».