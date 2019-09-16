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«Ростов» — «Ахмат»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Ростов» — «Ахмат»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и грозненского «Ахмата» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе.

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