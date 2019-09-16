Файзулин: иногда было смешно от мема, что Файзулин умер
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как он относился к мемам о своей смерти. Футболист завершил карьеру в 2018 году, но в последний раз выходил на поле в 2015 году.
«Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.
Я делал всё, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил.
Поддержку клуба чувствовал. А как по-другому? Так и должен был повести себя суперклуб. Всё было честно, прозрачно. Никто даже ко мне не подошёл и не сказал: «Слушай, давай убирайся», — приводит слова Файзулина Sport24.
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