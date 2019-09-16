Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 17 сентября в Италии.
«Ливерпуль» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Теперь они имеют больше информации о своих соперниках. С другой стороны, «Наполи» также вырос. Мы добавили качества в игре команды.
Это будет тяжелый матч, так как мы встретимся с лучшей командой в Европе. Но мы надеемся добиться такого же результата, как и в прошлом сезоне.
В прошлом сезоне мы хорошо оборонялись против «Ливерпуля», а в таких матчах оборонительный аспект очень важен. Я ожидаю, что команда сможет обороняться, когда это необходимо, атаковать, когда появится такая возможность, и контролировать мяч, когда это будет нужно. Нам понадобится показать идеальный футбол", — приводит слова Анчелотти Gazzetta dello Sport.
- 16 сентября 2019
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