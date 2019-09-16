Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе

Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 17 сентября в Италии.

«Ливерпуль» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Теперь они имеют больше информации о своих соперниках. С другой стороны, «Наполи» также вырос. Мы добавили качества в игре команды.

Это будет тяжелый матч, так как мы встретимся с лучшей командой в Европе. Но мы надеемся добиться такого же результата, как и в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне мы хорошо оборонялись против «Ливерпуля», а в таких матчах оборонительный аспект очень важен. Я ожидаю, что команда сможет обороняться, когда это необходимо, атаковать, когда появится такая возможность, и контролировать мяч, когда это будет нужно. Нам понадобится показать идеальный футбол", — приводит слова Анчелотти Gazzetta dello Sport.

Владелец «Наполи»: с «Ливерпулем» мы должны выйти на поле очень злыми
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент