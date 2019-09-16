Агент Клоппа: нужно учесть фактор погоды при переговорах о новом контракте

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не исключил, что его клиент может отказаться продлевать контракт с клубом из-за английской погоды.

«Фактор погоды нельзя ни в коем случае недооценивать. В ноябре или декабре «Ливерпуль» впервые сделал запрос о досрочном продлении контракта. Я сказал: „Давайте подождем“. Нужно посмотреть, повлияет ли как-то глобальное изменение климата на погоду в Англии.

Улла (жена Клоппа. — Прим. «Чемпионата») и Юрген встают утром, и уже темно. Когда они снова встречаются вечером, то уже опять темно или серо и моросит", — приводит слова Косицке Spox.

Нынешний контракт немецкого специалиста с английским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов.