Стадион «Армавира» могут переименовать в честь Симоняна

Владелец «Армавира» Джеван Челоянц предложил переименовать арену «Юность» в стадион имени Никиты Симоняна. Напомним, Симонян родился в Армавире и является почётным гражданином города.



«Сегодня наш клуб обратился в Администрацию МО г. Армавир и Армавирскую городскую думу с соответствующим письмом.



Надеемся, в скором времени стадион, на котором свои домашние матчи проводит ФК «Армавир», будет носить имя почетного гражданина города Армавира, первого вице-президента РФС, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного тренера СССР, чемпиона Олимпийских игр 1956 года, участника чемпионата мира 1958 года, лучшего бомбардира в истории клуба «Спартак» (Москва), заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Никиты Павловича Симоняна и будет называться «Стадион имени Симоняна», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Армавира».