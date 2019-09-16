Стадион «Армавира» могут переименовать в честь Симоняна

Владелец «Армавира» Джеван Челоянц предложил переименовать арену «Юность» в стадион имени Никиты Симоняна. Напомним, Симонян родился в Армавире и является почётным гражданином города.
«Сегодня наш клуб обратился в Администрацию МО г. Армавир и Армавирскую городскую думу с соответствующим письмом.
Надеемся, в скором времени стадион, на котором свои домашние матчи проводит ФК «Армавир», будет носить имя почетного гражданина города Армавира, первого вице-президента РФС, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного тренера СССР, чемпиона Олимпийских игр 1956 года, участника чемпионата мира 1958 года, лучшего бомбардира в истории клуба «Спартак» (Москва), заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Никиты Павловича Симоняна и будет называться «Стадион имени Симоняна», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Армавира».
- 16 сентября 2019
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31
-
20:20
-
20:18
-
19:50
-
19:33
-
19:32
-
19:16
-
19:02
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:57
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
16:08