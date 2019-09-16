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Стадион «Армавира» могут переименовать в честь Симоняна

Стадион «Армавира» могут переименовать в честь Симоняна
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец «Армавира» Джеван Челоянц предложил переименовать арену «Юность» в стадион имени Никиты Симоняна. Напомним, Симонян родился в Армавире и является почётным гражданином города.

«Сегодня наш клуб обратился в Администрацию МО г. Армавир и Армавирскую городскую думу с соответствующим письмом.

Надеемся, в скором времени стадион, на котором свои домашние матчи проводит ФК «Армавир», будет носить имя почетного гражданина города Армавира, первого вице-президента РФС, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного тренера СССР, чемпиона Олимпийских игр 1956 года, участника чемпионата мира 1958 года, лучшего бомбардира в истории клуба «Спартак» (Москва), заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Никиты Павловича Симоняна и будет называться «Стадион имени Симоняна», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Армавира».

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