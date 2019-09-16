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Коутиньо: «Бавария» имеет больше общего с семьёй, чем мои прошлые клубы

Коутиньо: «Бавария» имеет больше общего с семьёй, чем мои прошлые клубы
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», рассказал об атмосфере в мюнхенской команде.

«Бавария» имеет больше общего с семьёй, чем мои прошлые клубы. Знаю, как хорошо в «Ливерпуле», но в «Баварии» ощущаю действительно семейную атмосферу.

Алькантара говорит по-португальски, он очень помог мне в первые дни в команде. Немецкий язык действительно сложный. Но я поставил цель немного его освоить. Некоторые сотрудники клуба также говорят на португальском языке, что облегчает мне задачу", — приводит слова Коутиньо Marca.

Напомним, Филиппе перешёл в «Баварию» из каталонской «Барселоны» в этом месяце на правах аренды до конца сезона-2019/20. Руководство клуба из Мюнхена может выкупить 27-летнего бразильца за € 120 млн.

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