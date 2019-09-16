Льоренте: хочу отомстить «Ливерпулю»
Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте, который ранее выступал за «Тоттенхэм Хотспур», заявил, что он хочет отомстить «Ливерпулю» за поражение «шпор» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне (0:2).
«Мы должны провести идеальный матч, если хотим выиграть. Конечно, мы должны избегать ошибок. У „Ливерпуля“ невероятные игроки, которые могут заставить тебя пожалеть из-за ошибок. У меня много злости и желания отомстить. Было очень больно проиграть в финале Лиги чемпионов.
У нас сложная группа. Другие соперники менее известные, но победить их будет сложно, потому что каждый, кто играет в Лиге чемпионов, силён", — приводит слова Льоренте Gazzetta dello Sport.
Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится 17 сентября в Италии. Начало встречи в 22:00 мск.
Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе
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