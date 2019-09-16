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Льоренте: хочу отомстить «Ливерпулю»

Льоренте: хочу отомстить «Ливерпулю»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте, который ранее выступал за «Тоттенхэм Хотспур», заявил, что он хочет отомстить «Ливерпулю» за поражение «шпор» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне (0:2).

«Мы должны провести идеальный матч, если хотим выиграть. Конечно, мы должны избегать ошибок. У „Ливерпуля“ невероятные игроки, которые могут заставить тебя пожалеть из-за ошибок. У меня много злости и желания отомстить. Было очень больно проиграть в финале Лиги чемпионов.

У нас сложная группа. Другие соперники менее известные, но победить их будет сложно, потому что каждый, кто играет в Лиге чемпионов, силён", — приводит слова Льоренте Gazzetta dello Sport.

Матч «Наполи» — «Ливерпуль» состоится 17 сентября в Италии. Начало встречи в 22:00 мск.

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