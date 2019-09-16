Мбаппе: очень грустно из-за того, что не смогу сыграть в матче с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил, что расстроен в связи с тем, что не сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, французский футболист не успел восстановиться после травмы.
«Теперь это официальная информация — я не смогу начать нашу европейскую кампанию дома в матче с „Реалом“. Мне очень грустно из-за того, что не смогу сыграть, но я передам свою поддержку с трибун команде. Надеюсь, что в скором времени вернусь на поле и максимально выложусь ради команды», — написал Мбаппе на странице в «Твиттере».
Также матч с «Реалом» пропустят нападающий Неймар, который отбывает дисквалификацию, и форвард Эринсон Кавани, который также продолжает восстанавливаться после повреждения.
Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало – в 22:00 мск.
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