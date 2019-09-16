«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 0:0. Встреча состоялась в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков (Дмитров). В качестве его ассистентов выступили Максим Гаврилин (Владимир) и Николай Богач (Люберцы).

В начале матча Мешков назначил пенальти в ворота «Уфы» после попадания мяча в грудь Круговому, но после использования VAR арбитр отменил это решение.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (11) — на 9-м месте в таблице.

В 10-м туре «Динамо» дома сыграет с «Сочи» (22 сентября). «Уфа» на своём поле встретится со «Спартаком» (20 сентября).