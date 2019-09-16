«Ростов» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 19-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно исполнил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На 54-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Через 8 минут прямую красную карточку получил полузащитник грозненской команды Антон Швец, после чего гости остались в меньшинстве. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн забил победный гол на 64-й минуте.
«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 20 очков в 9 матчах.
- 16 сентября 2019
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