Спаллетти может возглавить «Монако»

«Монако» проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, утверждает Calciomercato.
По данным источника, руководство монегасков задумалось об увольнении нынешнего главного тренера Леонарду Жардима в связи с неудовлетворительными результатами команды. Преемником португальца может стать Спаллетти.
60-летний Спаллетти по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.
Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.
После пяти туров «Монако» занимает 19-е место в Лиге 1.
- 16 сентября 2019
-
23:14
-
23:04
-
23:01
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
21:57
-
21:55
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31
-
20:20
-
20:18
-
19:50
-
19:33
-
19:32
-
19:16
-
19:02
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:57
-
17:37