Спаллетти может возглавить «Монако»

«Монако» проявляет интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, утверждает Calciomercato.

По данным источника, руководство монегасков задумалось об увольнении нынешнего главного тренера Леонарду Жардима в связи с неудовлетворительными результатами команды. Преемником португальца может стать Спаллетти.

60-летний Спаллетти по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.

После пяти туров «Монако» занимает 19-е место в Лиге 1.