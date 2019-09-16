Рыков: неприятно болельщикам и игрокам «Динамо», что дома не выигрываем

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«Много моментов у нас было, должны были забивать. Мы наигрываем стандарты. Была хорошая передача у Юсупова, а остальные — полумоменты. Неприятно болельщикам и нам, что дома не выигрываем. Надо побеждать. Я понимаю наших болельщиков, почему они свистят.



Игбун? Нападающего судят по голам. Время покажет», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (11) — на 9-м месте в таблице.



В 10-м туре чемпионата России московское «Динамо» дома сыграет с «Сочи» (22 сентября). «Уфа» на своём поле встретится со «Спартаком» (20 сентября).