Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гиоргобиани: «Уфа» больше приобрела в матче с «Динамо», чем потеряла

Гиоргобиани: «Уфа» больше приобрела в матче с «Динамо», чем потеряла
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Уфа» Николай Гиоргобиани прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Сегодня мы больше приобрели, чем потеряли. Хотелось, конечно, три очка, но сложилось вот так. Установка была на владение мячом, а также не садиться низко и атаковать. Мы старались сделать это, а что получилось вы видели сами на поле.

Пока что не очень довольны своим положением после девяти туров, но мы будем стремиться наверх и стараться работать над своими ошибками. Мы могли набирать гораздо больше очков.

Когда судья показал на точку в начале матча, сразу были решительно настроены, что там не было игры рукой. Видеоповтор нам сегодня помог. Да и вообще, VAR — это хорошее нововведение для футбола, арбитры тоже люди и им свойственно ошибаться. Рискнул ли кто-то пошутить над остановкой мяча от тренера? Пока что нет», — передаёт слова Гиоргобиани корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент