Гиоргобиани: «Уфа» больше приобрела в матче с «Динамо», чем потеряла

Нападающий «Уфа» Николай Гиоргобиани прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).



«Сегодня мы больше приобрели, чем потеряли. Хотелось, конечно, три очка, но сложилось вот так. Установка была на владение мячом, а также не садиться низко и атаковать. Мы старались сделать это, а что получилось вы видели сами на поле.



Пока что не очень довольны своим положением после девяти туров, но мы будем стремиться наверх и стараться работать над своими ошибками. Мы могли набирать гораздо больше очков.



Когда судья показал на точку в начале матча, сразу были решительно настроены, что там не было игры рукой. Видеоповтор нам сегодня помог. Да и вообще, VAR — это хорошее нововведение для футбола, арбитры тоже люди и им свойственно ошибаться. Рискнул ли кто-то пошутить над остановкой мяча от тренера? Пока что нет», — передаёт слова Гиоргобиани корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.