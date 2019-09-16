Лещук: хотелось бы, чтобы от нападающих «Динамо» исходила уверенность

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«У нас позитивное настроение, только когда выигрываем. Но каждая игра на ноль добавляет уверенности. Хотелось бы, чтобы от нападающих тоже исходила уверенность. Нам не хватило реализации и концентрации. В целом хорошо играли, комбинировали. В некоторых моментах стоило сыграть попроще. Мы не раз говорили об этом и на сборах, и на тренировках.
В каком-то плане пауза на матчи сборной пошла на пользу, потому что удалось потренироваться с новыми ребятами. Мне было тяжело играть после паузы, потому что до этого я вошёл в ритм, сыграв четыре матча. Но мы сумели настроиться и сыграть на ноль.
Дополнительного давления после возвращения Шунина нет. Такие ситуации уже случались ранее. Моя задача – думать только об игре. Поле неплохое, но для этого времени года оно должно быть лучше. Посмотрим, что будет дальше после ещё нескольких мероприятий. Болельщики кричали: «Не позорьте имя «Динамо». Не могу сказать, что кто-то из нас позорил имя клуба. Все отдавались на сто процентов» — передает слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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