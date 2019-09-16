Карпин: игра «Ростова» в матче с «Ахматом», мягко говоря, не понравилась

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).



«Настроение не очень. Игра, мягко говоря, не понравилась. Если бы не было матча с «Уфой» (0:2), тогда август был бы практически идеальным. Сегодня все игроки пытались, все старались, но мало что получалось. Да, всё равно взяли три очка — это признак того, что у нас есть игроки, которые обладают определённым классом.

Всё по-другому для меня в Ростове. Здесь есть абсолютное доверие, взаимопонимание, мне комфортно в городе, клубе и команде. Одни плюсы от пребывания здесь. А приз лучшему тренеру на самом деле — команде, ведь команда выигрывает.

Да, «Ростов» изменился. Делали изменения исходя из того, какие футболисты у нас появились по окончании прошлого сезона. Как убеждал Ерёменко остаться? Чем ещё мог убедить? Только разговорами, разговорами о футболе прежде всего, о его роли в команде.

Лидерство «Ростова» пока ни о чём не говорит. Особенно после таких матчей, как сегодня. В прошлом сезоне начали примерно так же, а закончили, мягко говоря, не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу", — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».