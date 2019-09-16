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Норманн — о фоле Швеца: повезло, что у меня нога не сломана

Норманн — о фоле Швеца: повезло, что у меня нога не сломана
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал победу команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). В этой встрече хавбек забил победный гол.

«Как решился на удар? Хорошо обработал мяч и решил пробить. А почему бы нет? И получилось. Перспективы на сезон? У нас отличный шанс оставаться в самом верху таблицы», — сказал Норманн в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также норвежец поделился мнением о фоле против него хавбека «Ахмата» Антона Швеца, который получил красную карточку.

«Стычка со Швецом была жёсткой. Повезло, что у меня нога не сломана. Конечно, он получил заслуженную красную карточку», — добавил 23-летний футболист.

«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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