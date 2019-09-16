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«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»

«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0.

На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве. Однако подопечные Мануэля Пеллегрини сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, «Вест Хэм» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 4 матчей.

«Вест Хэм» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (4) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
16 сентября 2019, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Удаления: нет / Масуаку – 67'
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