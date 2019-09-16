«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0.
На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве. Однако подопечные Мануэля Пеллегрини сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, «Вест Хэм» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 4 матчей.
«Вест Хэм» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (4) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.
- 17 сентября 2019
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:09
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
23:01
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
21:57
-
21:55
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31
-
20:20
-
20:18
-
19:50
-
19:33
-
19:32
-
19:16
-
19:02
Партнерский контент