«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0.



На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве. Однако подопечные Мануэля Пеллегрини сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, «Вест Хэм» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 4 матчей.



«Вест Хэм» набрал 8 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (4) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.