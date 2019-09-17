«Торино» проиграл «Лечче» в домашнем матче Серии А

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Торино» уступил «Лечче» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа. В роли его ассистентов выступили Сержио Рангетти и Давиде Империале.

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором гола стал Диего Фариас. На 58-й минуте равновесие восстановил Андреа Белотти, который реализовал 11-метровый. Победу гостям принёс гол Марко Манкозу, забитый на 73-й минуте.

«Лечче», набрав три очка, поднялся на 18-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (6) — на 6-м месте в таблице.

В 4-м туре «Торино» на выезде сыграет с «Сампдорией». «Лечче» предстоит домашняя игра с «Наполи». Оба матча состоятся 22 сентября.