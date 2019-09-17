Леонардо: думаю, что теперь пришло время перестать говорить о Неймаре

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо отметил, что хотел бы перестать вести разговоры о дальнейшей судьбе нападающего парижской команды Неймара.



«Я думаю, что теперь пришло время перестать говорить о Неймаре. Этой команде нужно спокойствие, нужна безмятежность. Много всего произошло, было много изменений. Этот сезон не будет простым для „ПСЖ“, нам нужно быть осторожными. Команда только начала путь к восстановлению. Мы вовсе не фавориты Лиги чемпионов, но у нас всё ещё распоряжении отличный состав», — приводит слова Леонардо RMC.

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.