Саплинов: тот, кто в 22 выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов рассказал, почему в это межсезонье не перешёл в «Зенит».
«Причины перехода в «Ростов»? Главная причина это Валерий Карпин. Для меня важно, когда тренер хочет видеть игрока в команде. Валерий Георгиевич позвонил мне и это значило очень много. Он сказал, что хочет видеть меня в команде, этот разговор мотивировал и я быстро согласился.
Интерес со стороны «Локомотива» и «Зенита»? Тот, кто в 22 года выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом. Таких примеров очень много. Я не жалею о своём решении, думаю, что сделал правильный выбор.
Коллектив здесь отличный, опытные футболисты много помогают молодым. Нет такого, что «пихают» без причины или оскорбляют, а именно подсказывают, как сыграть лучше. Работы ещё непочатый край, но я чувствую, что прибавлю вместе с командой и тренером», — приводит слова Саплинова пресс-служба клуба.
- 17 сентября 2019
-
03:45
-
03:02
-
02:48
-
02:39
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:09
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
23:01
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
21:57
-
21:55
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31