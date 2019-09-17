Саплинов: тот, кто в 22 выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов рассказал, почему в это межсезонье не перешёл в «Зенит».

«Причины перехода в «Ростов»? Главная причина это Валерий Карпин. Для меня важно, когда тренер хочет видеть игрока в команде. Валерий Георгиевич позвонил мне и это значило очень много. Он сказал, что хочет видеть меня в команде, этот разговор мотивировал и я быстро согласился.

Интерес со стороны «Локомотива» и «Зенита»? Тот, кто в 22 года выбирает деньги, потом быстро заканчивает с футболом. Таких примеров очень много. Я не жалею о своём решении, думаю, что сделал правильный выбор.

Коллектив здесь отличный, опытные футболисты много помогают молодым. Нет такого, что «пихают» без причины или оскорбляют, а именно подсказывают, как сыграть лучше. Работы ещё непочатый край, но я чувствую, что прибавлю вместе с командой и тренером», — приводит слова Саплинова пресс-служба клуба.