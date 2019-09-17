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Кандела: у «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона»

Кандела: у «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший защитник сборной Франции и «Ромы» Венсан Кандела оценил шансы «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

«У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона». Думаю, что это будет очень открытый матч. Чемпионат Франции идёт уже месяц, поэтому команда хорошо готова физически. Но мне кажется, «Зенит» сейчас на том уровне, что может превзойти соперника», — приводят слова Канделы «Известия».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртые рефери — Андре Марринер.

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