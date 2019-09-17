Сёмин взял 25 игроков «Локомотива» на матч с «Байером»
Московский «Локомотив» отправился в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Главный тренер столичной команды Юрий Сёмин взял на игру 25 футболистов:
Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков;
Защитники: Живоглядов, Идову, Хёведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;
Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбусь, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;
Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».
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