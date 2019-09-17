Хендерсон: надо попытаться выиграть всё, хотим побеждать в каждом матче

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Италии.

«Пока рано говорить, что мы являемся фаворитами. Мы хорошо начали сезон, но способны прибавить. Стараемся взять как можно более удачный старт.

Мы всегда полны амбиций и хотим совершенствоваться. Прошлый сезон уже в прошлом, если сумеем повторить, будет здорово, однако мы способны играть ещё лучше. Надо попытаться выиграть всё. Мы хотим побеждать в каждом матче.

Играть в «Ливерпуле» непросто — каждый хочет тебя одолеть. Но так было всегда. «Наполи» — отличная команда, и мы должны сконцентрироваться на своих действиях. Если покажем достойный футбол, у нас будут прекрасные шансы на победу», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.