Хендерсон: надо попытаться выиграть всё, хотим побеждать в каждом матче

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Италии.
«Пока рано говорить, что мы являемся фаворитами. Мы хорошо начали сезон, но способны прибавить. Стараемся взять как можно более удачный старт.
Мы всегда полны амбиций и хотим совершенствоваться. Прошлый сезон уже в прошлом, если сумеем повторить, будет здорово, однако мы способны играть ещё лучше. Надо попытаться выиграть всё. Мы хотим побеждать в каждом матче.
Играть в «Ливерпуле» непросто — каждый хочет тебя одолеть. Но так было всегда. «Наполи» — отличная команда, и мы должны сконцентрироваться на своих действиях. Если покажем достойный футбол, у нас будут прекрасные шансы на победу», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.
- 17 сентября 2019
-
04:57
-
04:47
-
04:30
-
04:24
-
03:51
-
03:45
-
03:02
-
02:48
-
02:39
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:09
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
23:01
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:23
-
22:23
-
21:57
-
21:55
-
21:37
-
21:36
-
21:21