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Кепа: «Валенсия» знает, как извлекать максимум из своих козырей

Кепа: «Валенсия» знает, как извлекать максимум из своих козырей
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Валенсия» всегда опасна. Я очень хорошо знаю эту команду, знаю, что у них есть несколько прекрасных игроков. Это компактная команда, которая отлично обороняется. Они знают, как извлекать максимум из своих козырей, одним из которых являются контратаки», — приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Челси» сыграет с «Валенсией», амстердамским «Аяксом» и «Лиллем».

Матч «Челси» — «Валенсия» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — 22:00 мск.

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