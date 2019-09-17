Вальверде: в Лиге чемпионов нельзя выключаться даже на 10 минут

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, в Германии.

«Что мне нравится в «Боруссии», так это особые отношения команды с болельщиками. В этой команде много превосходных игроков: Санчо, Ройс. Алькасер — тоже отличный футболист, и он это доказывает. «Боруссия» ему подходит как команда. Дортмундцы хорошо играют в контроль мяча, но также сильны на контратаках. Мы не знаем, как они будут действовать.

Один неудачный день может стоить тебе участия в Лиге чемпионов. Оба прошлых финалиста проиграли больше матчей, чем мы, но в этом турнире нельзя выключаться даже на десять минут.

Станет ли Фати завтра самым юным игроком «Барселоны», вышедшим в стартовом составе? Если он и сыграет, то не для того, чтобы установить рекорд, а потому, что он будет нужен команде. Фати — исключительно талантливый игрок, и мы им очень довольны», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.