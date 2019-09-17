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Селадес: «Челси» — это серьёзнейший вызов для «Валенсии», но и очень интересный

Селадес: «Челси» — это серьёзнейший вызов для «Валенсии», но и очень интересный
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Атмосфера в команде очень хорошая. Скоро начнётся лучший клубный турнир Европы, и мотивировать дополнительно никого не надо. Все мечтают сыграть, ощутить эту атмосферу, выйти в стартовом составе. Никто не хочет остаться в стороне, и для меня это самое важное.

«Челси» — великая команда, в составе которой есть несколько фантастических игроков. Это серьёзнейший вызов, но и очень интересный. Мы не сомневаемся, что соперник способен доставить нам уйму проблем. Собираемся как следует подготовиться к этому матчу и постараемся добиться хорошего результата», — приводит слова Селадеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Валенсия» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — 22:00 мск.

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