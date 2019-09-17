Аллегри отказал «Монако»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не согласился на предложение стать тренером «Монако», сообщает RMC.
Согласно источнику, итальянец ждёт предложения от «ПСЖ», где должны вот-вот уволить Томаса Тухеля.
«Монако» после пяти туров с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.
Кроме того, «Монако» также может пригласить к себе бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.
Следующий матч для «Монако» пройдёт в субботу, 21 сентября, с «Реймсом» на стадионе Огюст Делон.
Владельцем клуба с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2017 году «Монако» установил мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи футболистов на сумму примерно 360 млн евро.
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