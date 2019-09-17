Фанаты «Динамо» призывают Хохлова уйти с поста тренера
Фанаты московского «Динамо» призывают главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку. Фанаты возмущены формой команды, которая по итогам 9 туров этого сезона Премьер-Лиги занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков. Лидером таблицы является «Краснодар» с 20 очками.
В последнем матче с «Уфой» на ВТБ арене «Динамо» сыграло вничью — 0:0. Прямо во время встречи фанаты «Динамо» скандировали: «Хохлов — физрук. Хохлов, уходи!». Видео с реакцией болельщиков на игру команды опубликовано в «твиттере» Fcdin.com.
Следующий матч «Динамо» запланирован на 22 сентября. Бело-голубые примут на своём поле «Сочи» в рамках 10-го тура РПЛ.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Fcdin.com
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