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Фанаты «Динамо» призывают Хохлова уйти с поста тренера

Фанаты «Динамо» призывают Хохлова уйти с поста тренера
Футбол / РПЛ 0

Фанаты московского «Динамо» призывают главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку. Фанаты возмущены формой команды, которая по итогам 9 туров этого сезона Премьер-Лиги занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков. Лидером таблицы является «Краснодар» с 20 очками.

В последнем матче с «Уфой» на ВТБ арене «Динамо» сыграло вничью — 0:0. Прямо во время встречи фанаты «Динамо» скандировали: «Хохлов — физрук. Хохлов, уходи!». Видео с реакцией болельщиков на игру команды опубликовано в «твиттере» Fcdin.com.

Следующий матч «Динамо» запланирован на 22 сентября. Бело-голубые примут на своём поле «Сочи» в рамках 10-го тура РПЛ.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Fcdin.com

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